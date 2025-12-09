В Егорьевске открыли Парту Героя в честь участника спецоперации Александра Афанасьева

В школе №15 Егорьевска 9 декабря прошла церемония открытия Парты Героя в честь Александра Афанасьева, участника специальной военной операции. На мероприятии присутствовали родные и близкие бойца, представители администрации округа, Совета депутатов, благочиния и общественных организаций.

Александр Афанасьев отправился на спецоперацию в 2022 году, был награжден медалью «За Отвагу», а 5 октября 2024 года погиб при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики. Указом Президента РФ ему посмертно присвоили Орден Мужества.

Супруга Александра, Ольга Афанасьева, поблагодарила за сохранение памяти о муже и отметила, что важно быть достойными своих героев. Ученики и юнармейцы школы произнесли торжественную клятву, выразили признательность защитникам Отечества в стихах и песнях.

Депутат Александр Плотников подчеркнул, что Александр Афанасьев стал примером гражданской позиции и напомнил о поддержке, которую оказывают семье бойца. Память о герое будет жить в сердцах близких и учеников, а право сидеть за Партой Героя получат лучшие школьники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.