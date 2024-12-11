В Егорьевске открыли мурал, посвященный участнице ВОВ

В Егорьевске в школе № 3 состоялось открытие мурала, посвященного участнице Великой Отечественной войны Матрене Исаевне Вольской. На торжественном мероприятии присутствовали представители администрации округа, местного совета депутатов, комитета по образованию, «боевого братства», а также колледжа педагогики и искусства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа Наталья Леликова приветствовала педагогов и учеников начальных классов школы № 3, отметив, что на подвигах героев Великой Отечественной войны нужно воспитывать подрастающее поколение. Председатель совета депутатов Михаил Лавров в преддверии 80-летия Великой Победы призвал школьников бережно хранить память о защитниках Родины и пожелал своей учебой и поступками быть достойными предков, а также поблагодарил тех, кто принимал участие в создании памятного мурала.

На мероприятии вспомнили подвиг участницы войны. Матрена Исаевна родилась в деревне Задириха Смоленской губернии. Она закончила Дорогобужский педагогический техникум и с 1938 года работала учителем начальных классов в селе Басино. Через месяц после начала Великой Отечественной войны село оказалось в оккупации. Матрена вместе с мужем вступили в партизанский отряд. Матрена выступала связной и участвовала в боевых действиях в 1942 году у деревни Закуп. Летом 1942 года партизаны получили информацию о том, что немцы планируют карательную операцию по угону детей и подростков в Германию.

В ночь с 22 на 23 июля в районе деревни Елисеевичи Матрена Вольская и еще две учительницы начали вывод 1,5 тысяч детей по маршруту длиной более 200 км. Он проходил через леса и болота до станции Торопец Калининской области. По дороге к группе присоединялись и другие дети, шли в темное время суток, обходя заминированные участки и прячась от самолетов противника. Приходилось голодать. 1 августа Матрена привела детей в Торопец, откуда около 4 тысяч детей вместе с Матреной Вольской отправили по железной дороге в Москву. Это была самая большая группа детей, эвакуированная из Смоленщины. 1 сентября 1942 года Матрена Вольская была награждена орденом Красного Знамени.

Портрет этой мужественной женщины благодаря усилиям руководства школы № 3 при участии студентов художественно-графического отделения Колледжа педагогики и искусства теперь украшает стену третьего этажа школы. По словам директора Ирины Станововой, в этом памятном месте будут проводить патриотические мероприятия для ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.