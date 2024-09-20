В Егорьевске открылась новая детская площадка

За проект строительства новой детской площадки в парке культуры и отдыха «Пегас» г. о. Егорьевск проголосовали жители города. Теперь здесь есть современный игровой комплекс, рассчитанный на детей от 4-х до 12-ти лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка выполнена в стилистике московского кремля. Установлена по всем нормам ГОСТ, на металлических столбах, которые придают конструкции надежность. Всего тут 7 горок и качели. Искусственное покрытие очень удобно и практично.

На открытии площадки выступили заместитель главы г. о. Егорьевск Наталья Леликова и депутат местного совета депутатов Ирина Гончарова. Они поздравили детей и их родителей с этим событием. На открытии перерезали ленточку. Также выступили творческие коллективы.

Инициативное бюджетирование в Подмосковье — это возможность частичного софинансирования полезных для общества инициатив жителей. Каждый может выдвинуть свой проект и поставить перед властью задачу в решении вопросов местного значения. Например, это может быть площадка для выгула собак, парковка или та же детская площадка. Жителям потребуется оплатить 1% от итоговой стоимости работ, а остальное будет профинансировано из регионального и муниципального бюджетов. В рамках реализации этого проекта из областного и местного бюджетов было выделено 6 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.