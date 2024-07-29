сегодня в 11:50

В Егорьевске обсудили ряд вопросов по теме безопасности дорожного движения

Прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Егорьевск под руководством первого заместителя главы округа Олега Лобкова. Комиссией было рассмотрено около 20 вопросов, внесенных в повестку дня по результатам полученных обращений граждан и организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большинство пунктов повестки касались установки искусственных дорожных неровностей, организации парковочных мест, установке пешеходного перехода, установке знаков «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и других.

Все вопросы рассмотрены, большинство — положительно, часть, по объективным причинам, была отклонена. Все решения комиссии в обязательном порядке будут доведены до заинтересованных лиц.

Искусственные дорожные неровности не являются универсальным средством снижения числа ДТП и не должны устанавливаться без всестороннего обсуждения и прогнозирования последствий их установки на перспективу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.