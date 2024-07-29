В Егорьевске обсудили ряд вопросов по теме безопасности дорожного движения
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Прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Егорьевск под руководством первого заместителя главы округа Олега Лобкова. Комиссией было рассмотрено около 20 вопросов, внесенных в повестку дня по результатам полученных обращений граждан и организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Большинство пунктов повестки касались установки искусственных дорожных неровностей, организации парковочных мест, установке пешеходного перехода, установке знаков «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и других.
Все вопросы рассмотрены, большинство — положительно, часть, по объективным причинам, была отклонена. Все решения комиссии в обязательном порядке будут доведены до заинтересованных лиц.
Искусственные дорожные неровности не являются универсальным средством снижения числа ДТП и не должны устанавливаться без всестороннего обсуждения и прогнозирования последствий их установки на перспективу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.