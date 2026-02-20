В Егорьевске ночью расширяют Советскую улицу и вывозят снег

Дорожные службы в ночь на 20 февраля расчищают и расширяют проезжую часть на Советской улице в Егорьевске. Техника работает с 22:00 на участке от музыкального училища до Рязанской улицы и в сторону Дорожного участка.

На Советской улице в Егорьевске с 22:00 задействованы погрузчик и самосвалы. Они убирают снег на отрезке от музыкального училища до Рязанской улицы, затем проходят участок в обратном направлении — к Дорожному участку. Работы проводят ночью, чтобы днем движение по одной из ключевых городских магистралей было свободнее.

В среднем один самосвал заполняется за пять минут. Техника «Мосавтодора» вывозит снег и расширяет проезжую часть для обеспечения безопасного проезда. Работы планируют завершить к утру.

Ранее дорожники расчистили круг на въезде в деревню Селиваниха — проезд там открыт. В деревне Верейка жители самостоятельно убрали снег до автобусной остановки, чтобы облегчить движение и помочь коммунальным службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.