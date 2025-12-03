В Егорьевске наградили сотрудников Мособлпожспаса за вклад в добровольческое движение

В Егорьевске 3 декабря прошла церемония награждения сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас» и представителей добровольческих организаций Подмосковья за активное участие в волонтерском движении и развитие пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В Егорьевске 3 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню добровольца. На церемонии чествовали представителей добровольческих организаций Московской области и сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас», активно участвующих в волонтерском движении.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, председатель Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Ермилов, глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов и другие официальные лица. Гости посетили деревообрабатывающий завод, где создана добровольная пожарная команда из 60 сотрудников. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Логинова, в Подмосковье работают 25 добровольных пожарных команд.

В ДК им. Г. Конина прошла торжественная часть, где Алексей Павлов отметил важность совместной работы профессиональных пожарных и добровольцев для обеспечения безопасности региона. Мянсур Якубов поблагодарил волонтеров за их труд и помощь людям.

Активные участники движения получили почетные грамоты и ценные подарки. Среди награжденных — начальник 303-й пожарно-спасательной части Дмитрий Агранат, командир отделения 284-й части Евгений Лобанов, водитель 292-й части Александр Кожарин, командир отделения 280-й части Нишат Агаев, начальник отдела профессиональной подготовки Александр Шевляков и заместитель начальника территориального управления №9 Игорь Старцев.

В рамках праздника прошла церемония крепления полотнища знамени добровольной пожарной команды Егорьевска и выставка пожарно-спасательной техники. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны в честь годовщины контрнаступления в битве за Москву. Для гостей были организованы интерактивные площадки для детей на противопожарную тематику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.