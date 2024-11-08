сегодня в 16:56

В Егорьевске наградили более 100 лучших сотрудников полиции

С профессиональным праздником егорьевских полицейских поздравил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов. Он поблагодарил их за отличную службу по охране общественного порядка, выразил признательность за наставничество молодежи ветеранам ОМВД и тем, кто сегодня несет службу, участвуя в СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник Егорьевского ОМВД Виталий Пасенко отметил хорошие показатели в работе отдела. «Отличные результаты в борьбе с преступностью складываются из слаженной работы всех подразделений», — подчеркнул полковник полиции.

Более 100 лучших сотрудников Егорьевского ОМВД были награждены почетными грамотами главы городского округа, Совета депутатов, Московской областной думы, депутата Государственной думы Никиты Чаплина. Двое егорьевских полицейских получили знаки «Отличник полиции», еще двое награждены знаками «За отличную службу». Также сотрудники Егорьевского отдела отмечены благодарностями начальника ГУ МВД России по Московской области и почетными грамотами начальника Егорьевского ОМВД.

Со словами поздравлений и теплых пожеланий к личному составу в этот день обратились Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев, Благочинный первого Егорьевского церковного округа протоиерей Сергий Кожевников и председатель Совета ветеранов Егорьевского ОМВД Александр Леликов. Память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.