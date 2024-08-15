В Егорьевске лесничие создают новую зону для отдыха

Новую зону отдыха в районе кургана на Жуковой горе благоустраивают сотрудники Егорьевского филиала «Мособллеса». Ее представят на конкурсе комитета лесного хозяйства Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Здесь обустраивает место для пикника, а также мангальную зону. Также будут установлены скворечники и кормушки для птиц», — отметил начальник отдела организации лесной охраны Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Константин Строков.

Жукова гора является одним из самых популярных мест отдыха егорьевцев. Ее любят за удобное расположение и красивую природу.

Ранее егорьевские лесничие уже побеждали в конкурсе на лучшее место отдыха. В прошлом году специалисты природоохранного ведомства обустроили зону отдыха «Самотек» в районе деревни Бреховская. Недавно ее с удовольствием посетили волонтеры округа. В рамках встречи им рассказали легенду этого места и напомнили правила поведения в лесах.



Работы проводили сотрудники 12-ти участковых лесничеств. Им помогали местные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать