В Егорьевске идет подготовка к майским праздникам

В Управлении культуры и туризма Егорьевска представили красочную подборку фотографий преображения города в преддверии майских праздников. Так, экспозиция на Соборной площади теперь посвящена Году защитника отечества. На информационных щитах можно увидеть фото и прочитать информацию о героях-егорьевцах, а также полюбоваться живописными работами на патриотическую тематику.

В стилистике года оформили и флаги на мемориале славы.

Подготовка к масштабному празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала одной из тем на совещании губернатора Московской области. Обсудили в том числе программу мероприятий, обеспечение безопасности в праздничные дни, а также приведение в порядок памятников.

Глава округа Дмитрий Викулов отметил, что с 1 по 9 мая в школах, парках, ДК, библиотеках и музеях Егорьевска пройдет множество праздничных и памятных мероприятий. Это тематические выставки и спортивные события, в том числе традиционный легкоатлетический забег «Кольцо Победы», а также акции «Георгиевская ленточка» и «Вальс Победы». У всех памятников и обелисков Великой Отечественной войны пройдут акции памяти с возложением венков и цветов.

«Самая важная тема — забота о ветеранах. Эта работа волонтерами ведется достаточно активно и на постоянной основе. У дома каждого участника Великой Отечественной войны в День Победы будет проведен Парад с участием военного оркестра», — рассказал глава муниципалитета.

Также, уже в эту субботу Егорьевск присоединится к федеральной акции «Сад памяти». Для высадки деревьев выбрана площадка вблизи д. Семеновская, площадью 1,4 Га. Начало мероприятия в 10.00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев