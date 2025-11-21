В Егорьевске благоустроят два сквера в 2026 году

Одобрена масштабная программа благоустройства в Егорьевске. Ее реализацию обсудили на 32-м заседании совета депутатов, которое состоялось 19 ноября. В 2026 году продолжится работа над сквером «Технический сад» и начнется преображение сквера в 6-м микрорайоне. Напомним, соучаствующее проектирование по этим объектам, в котором приняли участие жители округа, проходило в феврале, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновления в «Техническом саду» егорьевцы очень ждут. Это место исторически создавалось как пространство для отдыха студентов Механико-электротехнического училища имени цесаревича Алексея, ныне Филиал МГТУ «Станкин», также известный как егорьевский Хогвартс. Это был третий по счету парк в Егорьевске, который появился в 1907–1909 гг. Здесь было высажено более 100 пород деревьев и кустарников, произраставших по всей России. В 2024 году сквер победил в голосовании на портале za.gorodsreda.ru, набрав порядка 10 000 голосов, и началась разработка проекта его благоустройства. При создании концепции вдохновлялись книгами о Гарри Поттере. Здесь появятся зоны отдыха с качелями и беседками, спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, большая кольцевая прогулочная зона и другие объекты.

В сквере микрорайона № 6 тоже станет комфортнее. Здесь обновят плитку на дорожках, обустроят пандусы, детскую и спортивную площадку, планируется установить локацию для настольного тенниса, а также заменить скамейки, освещение и видеонаблюдение. Предусмотрено также озеленение территории. Проектная документация по обоим проектам проходит экспертизу.

Также одним из ключевых объектов благоустройства в 2026 году станет набережная реки Гуслицы. Напомним, эта локация стала победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках концепции благоустройства «Диковинная Гуслица» на территории порядка 2,5 га появятся тематические площадки, пирсы и скверы, оформленные в соответствии с городским культурным кодом. Предполагается, что набережная станет не только еще одним любимым местом горожан, но и привлечет больше туристов — в непосредственной близости расположена еще одна городская достопримечательность — текстильная мануфактура братьев Хлудовых, выполненная в английском стиле.

Кроме того, заключены муниципальные контракты на разработку сметной документации по благоустройству пешеходной зоны проспекта Ленина и бульвара имени Юрия Гагарина. Также прорабатывается вопросы о включении в региональную госпрограмму благоустройства сквера в селе Починки и развития зоны отдыха в поселке Рязановский.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.