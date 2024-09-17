В Егорьевске благоустраивают сквер на улице Советской

В сквере на улице Советской в Егорьевске, посвященном памяти жертв политических репрессий, начались работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году за этот сквер проголосовало онлайн большинство жителей в рамках III Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства. Всего в голосовании принимали участие более 717 тыс. жителей Подмосковья, которые определяли приоритетные места для благоустройства из 248 объектов. Сквер, посвященный памяти жертвам политических репресси, стал одним из 56 выбранных.

Сегодня здесь уже завершили работы по демонтажу старой плитки. В настоящее время строители выравнивают площадку у памятника и устанавливают бордюрный камень. Планируется уложить новое плиточное покрытие, установить скамейки и урны, посадить цветы.

«Так как каждый день я здесь прохожу на работу, мне очень радостно видеть, что эта территория будет благоустроена. Мы тоже свою лепту вносили, мы старались поддерживать здесь чистоту. У нас проходят субботники, и наша музыкальная школа, которая находится рядом, конечно, старалась приводить эту территорию в порядок. Этот памятник очень важен, это память, это история нашего народа, для многих это личная история. Многие преподаватели нашей школы голосовали за эту территорию, чтобы памятник привели в порядок», — рассказала преподаватель Егорьевской детской музыкальной школы Елена Баранова.

Работы будут завершены накануне 30 октября, когда в России отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.