В Египте двое мужчин подняли с морского дня 448 артефактов и пытались их продать

Египетские власти арестовали двух мужчин, которые извлекли из залива Абу-Кир 448 артефактов и пытались из продать, сообщает РИА Новости .

Археологи обнаружили ценные артефакты еще в 2 000 году. Воды Средиземного моря скрывают под собой развалины древнего города Гераклион, именно оттуда злоумышленники и извлекли артефакты.

Согласно информации от МВД Египта, среди найденных предметов были 53 статуэтки, 3 бюста, 12 штыков с изображениями человеческих голов, 14 бронзовых чаш, 41 топор, 20 бронзовых изделий и 305 монет.

Гераклион, построенный ориентировочно в VIII веке до нашей эры, погрузился в воду примерно 1200 лет назад, и его остатки сейчас залегают на разной глубине до 45 метров.