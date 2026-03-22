В ЕГЭ по истории внесут изменения для соответствия единому учебнику в России
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории будет серьезно доработан, чтобы соответствовать новой линейке учебников. Об этом заявил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов, сообщает «Коммерсантъ».
На данный момент специалисты уже занимаются изменениями экзамена.
«Экзамен не поспевает за учебником. Он будет перенастроен. Мы с коллегами из Рособрнадзора этим сейчас занимаемся», — отметил Кононов.
По его словам, в истории встречаются случаи, когда нет единственно верного ответа. Например, датой образования древнерусского государства можно считать и 860-й, и 862-й, и 882-й год, если есть обоснование.
