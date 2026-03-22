В ЕГЭ по истории внесут изменения для соответствия единому учебнику в России

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории будет серьезно доработан, чтобы соответствовать новой линейке учебников. Об этом заявил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов, сообщает « Коммерсантъ ».

На данный момент специалисты уже занимаются изменениями экзамена.

«Экзамен не поспевает за учебником. Он будет перенастроен. Мы с коллегами из Рособрнадзора этим сейчас занимаемся», — отметил Кононов.

По его словам, в истории встречаются случаи, когда нет единственно верного ответа. Например, датой образования древнерусского государства можно считать и 860-й, и 862-й, и 882-й год, если есть обоснование.

