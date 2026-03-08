В Эдинбургском зоопарке пингвины подарили своим самкам цветные камешки

В Шотландии сотрудники Эдинбургского зоопарка 8 Марта устроили необычный сюрприз для пингвинов: для них привезли целую тележку цветных камешков. Благодаря этому самцы смогли порадовать своих самок. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT .

После того как в зоопарк доставили ярко раскрашенную гальку, местные пингвины начали преподносить камешки своим партнершам. Самки приходят в неописуемый восторг от таких подарков.

На опубликованных кадрах видно, как самцы старательно перебирают клювами камешки и стараются выбрать самые яркие. После этого они брали подарки в клювы и несли в гнезда к самкам. Камни заранее были разукрашены маленькими пациентами, проходящими лечение в больницах.

Эдинбургский зоопарк стал первым в Великобритании, где много лет назад поселили пингвинов, включая и величественных королевских особей.

