В Дзержинском проводят модернизацию детских игровых площадок

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В Дзержинском по программе губернатора Подмосковья продолжается модернизация детских игровых площадок. Вскоре рабочие приступят к монтажу малых архитектурных форм, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время идут работы по модернизации детской игровой площадки (ДИП), расположенной по адресу: ул. Угрешская, д. 20. По информации отдела благоустройства, озеленения и экологии администрации городского округа Дзержинский, на данной площадке смонтировали игровой комплекс, малые архитектурные формы, обновили «Песочный дворик», уставили ограждение и новые лавочки. Последний этап — благоустройство территории около площадки.

На детской игровой площадке по адресу: ул. Святителя Николая, д. 3 и 5, завершили установку основания. Одним из главных требований к современным детским игровым площадкам — это безопасность детей.

Все работы на данных объектах ведутся в рамках программы губернатора Московской области «Замена и модернизация детских игровых площадок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.