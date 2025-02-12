В Дзержинском проверили ход капремонта поликлиники и школы

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков и глава города Дзержинский Андроник Пак познакомились ходом работ по капитальному ремонту взрослого поликлинического отделения Дзержинской больницы и реконструкции школы № 7, сообщили в пресс-службе округа.

На объекте здравоохранения завершаются фасадные работы. Подрядчик проводит отделочные и электромонтажные работы, а также завершает монтаж входной группы. Здание поликлиники, построенное в 1975 году, не обновлялось и давно не отвечало современным требованиям. Открытие объекта запланировано на апрель текущего года.

В школе сейчас трудятся порядка 150 рабочих. На объекте подходят к завершению работы по установке окон и витражей, фасадные и кровельные работы. Производится монтаж внутренних перегородок и инженерных систем. Открытие школы планируется 1 сентября текущего года.

В этот же день Роман Терюшков и Андроник Пак посетили в Дзержинском Центр поддержки участников СВО, где встретились с военнослужащими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.