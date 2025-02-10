В Дзержинском прошло мероприятие, посвященное Дню юного героя-антифашиста

Ежегодно 8 февраля России вспоминают юных героев-антифашистов, отдавших свою жизнь в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Во времена тяжелых испытаний советские мальчишки и девчонки стали символом невероятного мужества. Они сражались в подполье, в партизанских отрядах, на фронте и в тылу врага, сообщила пресс-служа администрации Дзержинского городского округа.

В молодежном центре «Лидер» прошла встреча, в которой приняли участие дзержинские волонтеры, молодежь и депутат городского Совета депутатов, учитель истории по специальности Анастасия Снегурова. В год "80-летия Великой Победы" ребята вспоминали героический подвиг своих сверстников из самой известной молодежной организации - «Молодая гвардия», члены которой вели беспощадную борьбу с немецкими оккупантами. Городской депутат рассказала, насколько тема «Молодой гвардии» близка ей самой. С гуманитарным конвоем Анастасия ездила на Донбасс, посещала те самые места, где совершили свой подвиг юные краснодонцы. "Незримая нить через восемь десятилетий связывает времена", — сказала Анастасия Александровна.

Сегодня, как и тогда, на Донбассе идет борьба с нацизмом, и уже новые подвиги, и новые молодые герои.

«И не в шурф их бросали, а в наши сердца», — гласит надпись на мемориале Краснодона. Встреча в стенах молодежного центра «Лидер», посвященная Дню юного героя- антифашиста, запомнится и современным «молодогвардейцам», и студентам гагаринского техникума. Память о мужестве, стойкости, героизме их сверстников, сумевших противостоять «коричневой чуме» и ее победить, — находит место в сердцах сегодняшних юношей и девушек.

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