В Дзержинском прошли выборы депутатов Совета депутатов

С 6 по 8 сентября 2024 года на территории городского округа Дзержинский прошли выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области». Обработано 100% протоколов как очного, так и дистанционного голосования. Явка составила свыше 20%, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Выборы были открытыми и прозрачными. Все участники голосования проявили активность и заинтересованность, что стало важным индикатором политической культуры в городском округе. Избирательные участки работали без сбоев, а председатели комиссий проводили свою работу с высокой степенью ответственности.

Результаты выборов позволили сформировать новый состав совета депутатов, отражающий различные интересы и пожелания населения городского округа. Новый совет станет эффективным и действенным инструментом для работы в интересах жителей и развития Дзержинского. Таким образом, 2024 год открывает новую страницу в политической жизни округа, определяя позитивный вектор на будущее.

«На всех участках присутствовали наблюдатели от Общественной палаты Московской области, в городе работали представители мониторинговой группы. Наши коллеги и я лично отмечаю, что на всех участках была открытая и доброжелательная атмосфера, прекрасно работали участковые избирательные комиссии. Мы понимаем, что на местных выборах явка не такая высокая, но в этом году впервые на выборах такого уровня было внедрено электронное голосование, которым воспользовалось большое количество людей. Конфликтных ситуаций зафиксировано не было, обращений в центр наблюдения Общественной палаты Московской области также не поступало. Выборы прошли в полном соответствии с избирательным законодательством, открыто, честно и легитимно», — прокомментировал итоги избирательной кампании в городском округе Дзержинский заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

По словам первого секретаря Люберецкого ГК КПРФ Василия Бызова, выборы депутатов совета депутатов городского округа Дзержинский прошли в соответствии с избирательным законодательством, на конкурентной основе.

«Все замечания, выявленные в ходе избирательной кампании, в целом не влияющие на её ход, устранялись незамедлительно. Уверен, что избранные депутаты будут достойно представлять интересы жителей города. Хочу поблагодарить членов избирательных комиссий за большую и важную работу, которую они провели», — добавил Василий Бызов.

Первое заседание совета депутатов состоится в сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.