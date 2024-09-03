В Дзержинском прошла Всероссийская акция «Беслан, помним»

В День солидарности в борьбе с терроризмом в сквере «Победы» Дзержинского прошла Всероссийская акция «Беслан, помним». Почтить память жертв страшной трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в школе № 1 Беслана собрались жители, школьники, учителя, представители городской администрации и местные активисты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

20 лет назад банда террористов захватила и несколько дней удерживала в заложниках детей и взрослых школы № 1 Беслана. Жертвами агрессии стали более 300 человек, более половины из них — дети.

Дзержинские участники акции минутой молчания почтили светлую память погибших, возложили цветы и детские игрушки к подножию скульптуры «Плачущий мальчик». Дзержинские школьники зажгли «Свечу памяти» — «Беслан 20 Помним».

«Терроризм — одна из самых жестоких угроз современности, которая не знает границ и национальностей. Мы скорбим обо всех жертвах этих чудовищных преступлений и заявляем, что никогда не смиримся с подобным злом. Только сплотившись, мы сможем противостоять ему и создать мир, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности. Пусть память о погибших вдохновляет нас быть бдительными, милосердными и готовыми прийти на помощь ближнему. Только вместе мы сможем победить терроризм и сохранить мир для будущих поколений», — отметил глава городского округа Дзержинский Андроник Пак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.