В Дзержинском прошла акция «Щедрый вторник»

Представители местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» приехали в городские благотворительные фонды «Стук сердца» и «Много детства». Ребята передали собранные неравнодушными горожанами продукты питания, одежду, канцелярские и хозяйственные товары.

Основная цель акции «Щедрый вторник» — это привлечение внимания общественности и вовлечение большего количества людей в благотворительную деятельность. «В нашем городе много особенных детей, а также людей, нуждающихся в помощи. Именно сегодня к нам приехали гости и привезли много подарков.», — говорит руководитель городского Благотворительного фонда «Много детства» Ирина Куршакова. Она также отметила, что вся переданная сегодня дзержинскими волонтерами помощь будет направлена тем, кто в ней очень нуждается. «Двери нашего фонда всегда открыты. К нам приходят как горожане, так и жители ближайших регионов. Мы направляли помощь в Иркутск детскому дому. Мы все это делаем с открытым сердцем», — сказала Ирина Куршакова.

Акция стала настоящим символом солидарности и взаимопомощи для тех, кто готов объединиться ради благой цели. Дзержинцы в очередной раз проявили щедрость и доброту, помогая семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.