В Дзержинском прошел мониторинг зоны отдыха у воды

Официально летний сезон стартует 1 июня, но в связи с установлением жаркой погоды, горожане уже открыли сезон отдыха у воды, передает пресс-служба администрации городского округа.

28 мая представители городской администрации, городского отдела полиции и ВОСВОД провели мониторинг подготовки зоны отдыха Дзержинского карьера к летнему сезону.

В ходе мониторинга проверили размещение всех необходимых информационных знаков, а также расположение мангалов в строго отведенных зонах, достаточное количество мусорных баков на территории, соблюдение регламента уборки зоны отдыха, санитарное состояние туалетов, нормативное состояние спортивных, игровых площадок и др.

Как отметил начальник отдела предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и решения задач гражданской обороны администрации г. о. Дзержинский Владимир Жумин, в зоне отдыха экстрим-парка «Freestyle», расположенного на территории Дзержинского карьера, утверждено место массового отдыха у воды, но без разрешения на купание. Это обусловлено организацией на водоеме территории для экстремальных видов спорта.

«Для купающихся это может представлять опасность. К тем, кто решит нарушить запрет, будут применены административные меры воздействия», — говорит Владимир Жумин.

Начальник внештатного формирования по гражданской обороне Дзержинской городской организации ВОСВОД Владимир Рогов предупреждает, что большинство несчастных случаев на воде происходит из-за употребления алкоголя. Он также акцентирует внимание родителей, что недопустимо оставлять без присмотра у воды маленьких детей.

По информации Владимира Рогова в период летнего сезона на карьере будут работать три стационарных спасательных поста и один передвижной. Местное формирование ВОСВОДа, в рамках постановления главы города, будет осуществлять береговое патрулирование. Оно будет проходить совместно с МВД, МЧС и представителями народной дружины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.