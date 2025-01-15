В Дзержинском появится купель на карьере для Крещенских купаний

Ежегодно в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает Крещение Господне. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды, сообщает пресс-служба администрации округа Дзержинский.

Окунуться в купель (Иордань) можно будет после вечерней службы в ночь с 18 на 19 января.

В городе Дзержинский г. о. Люберцы для Крещенских купаний будет оборудована купель на карьере ЛГОК (напротив дома ул. Угрешская, д. 26).

Официально купания начнутся 18 января в 22:00 и продолжатся до 3:00 19 января. На территории купели оборудуют места для переодевания, где установят тепловые пушки, дополнительное освещение и лавочки. Всем желающим предложат горячий чай и выпечку.

Также будет организовано дежурство спасательных служб и медицинских работников.

Организаторы позаботились и о тех, кто приедет к месту Крещенских купаний на карьере на личном транспорте. Для них с 18 января с 21:00 по 4:00 19 января будет работать парковка автотранспорта.

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