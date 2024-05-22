В Дзержинском откроют крупный образовательный комплекс в 2025 г

1 сентября 2025 года в Дзержинском откроют большой образовательный комплекс. В его состав войдет долгожданная СОШ № 7 на 1,1 тыс. мест на ул. Угрешская и дошкольное отделение на 100 воспитанников. Также начнет работу блок дополнительного образования, где обустроят залы для индивидуальных занятий на фортепиано и духовых инструментах, групповых музыкально-теоретических занятий, хореографии, гимнастики и различных кружков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, а также пообщался со строителями.

«Сейчас мы находимся на недостроенной школе, которую наша задача открыть 1 сентября следующего года. Обсудим мероприятия, запланированные в этом учебном заведении, а также дальнейшие этапы ремонта и запуска школ и детсадов в г. о. Дзержинский, — сказал Андрей Воробьев. - В январе 2025 года будут отремонтированы 2 корпуса дошкольного отделения гимназии № 4. Еще один объект — гимназия № 5, с родительским активом которой мы встречались. Начинаем работы там после открытия этого образовательного комплекса, куда заводим ребят. Там тоже очень большая школа. Следующий этап — 2 школьных корпуса гимназии № 4. Все эти мероприятия мы закончим до 1 сентября 2027 года».

Строительство школы № 7 началось в 2013 году, но несколько раз работы были приостановлены из-за недобросовестных застройщиков. Поэтому область приняла решение взять их на себя. Здание будет полностью реконструировано. На эти цели регион выделил 3 млрд рублей.

Сейчас почти завершены монолитные работы (90%). Здание обследовано, строители приступили к демонтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, занимаются обустройством стройплощадки. Одновременно с этим разрабатывается необходимая проектная документация.

«Сейчас идут демонтажные работы, которые начались в апреле 2024 года. Перегородки не проходили по существующим нормам, плюс менялись размеры классов, проходы и т. д. Завершить строительство планируем до 1 сентября 2025 года, чтобы детишки могли туда зайти в новом учебном году. Сейчас главная задача — закрыть тепловой контур здания, чтобы в зиму мы могли уйти внутрь и заниматься отделкой, — сказал руководитель проекта Роман Камелев. - Общая площадь объекта около 20 тыс. кв. метров. На территории будет располагаться спортивное ядро, стадион на 400 мест, а также беседки и прогулочные зоны для дошколят».

В школу панируют привлечь порядка 80 педагогов. Априоритет при зачислении в образовательное учреждение будет отдан ребятам, которые проживают в ближайших микрорайонах 4а и 6 (на ул. Угрешской, 32, 34).

В ноябре прошлого года губернатор встречался в Дзержинском с родителями учащихся гимназии № 5, где в 2024-м должен был начаться капремонт. Но родители обратились с просьбой отложить его до открытия СОШ на ул. Угрешская, чтобы почти 2 тыс. ребят не оказались в разных учебных заведениях на время проведения работ. Тогда было принято решение сдвинуть сроки капремонта на 2025–2026 гг. Работы начнут после того, как все гимназисты перейдут в новый современный образовательный комплекс.

Кроме того, сейчас в г. о. Дзержинский впервые капитально ремонтируют взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, которая расположена в здании 1975 года постройки. Готовность объекта — 52%. Строители заменили перекрытия, укрепили фундамент, оконные и дверные проемы, возвели межкомнатные перегородки. Однако работы были приостановлены по вине подрядчика, поэтому принято решение о его замене.

«В поликлинике, где сейчас ведется капремонт, возникли проблемы с подрядчиком, который нас подвел, поэтому мы его меняем на надежного», — сказал губернатор.

Поликлинику приведут к региональному стандарту: сделают удобное расположение кабинетов, разделят потоки, обустроят комфортные зоны ожидания, облагородят прилегающую территорию. В планах закупить 13 единиц медоборудования, в том числе аппарат УЗИ, холтеры, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, энцефалограф и спирограф. Завершить работы планируют в конце 2024 года.

Завершения работ ждут 47 тыс. жителей. На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории больницы, женская консультация — в корпус гинекологического отделения. Маммографию и рентген проводят в стационаре.

Также в планах открыть еще один филиал поликлиники — на ул. Доркина. Там будут вести прием терапевт, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, онколог, гастроэнтеролог, также в этом здании сделают процедурные кабинеты. Сейчас ведется закупка мебели и оборудования.

А в 2025–2026 гг. планируют капитально отремонтировать главный корпус стационара Дзержинской городской больницы.