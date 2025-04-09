В Дзержинском наградили победителей II Межзонального конкурса изобразительного искусства

Второй межзональный очный конкурс изобразительного искусства «Угрешская весна» завершился накануне в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Дзержинский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его участниками стали 60 юных художников из разных уголков Подмосковья. По информации организаторов, география участников творческого конкурса постоянно расширяется.

«Пусть поют птицы» — так звучала тема работ этого года. Участники рисовали фантастических и сказочных птиц, лесных и перелетных, домашних, экзотических и птиц из Красной Книги. Работы были представлены в разных художественных техниках.

Итоги творческого конкурса были подведены на этой неделе. Гран-при профессиональное жюри присудило Полине Неклюдовой из Ступинской детской школы искусств. «Если честно, не ожидала, что получу Гран-При. Рисовала для себя, чтобы получить опыт. Технику, в которой выполнена работа, посоветовала мне моя преподаватель Устинова Татьяна Игоревна. Благодаря ей, я смогла воплотить все задуманное», — говорит победитель конкурса Полина Неклюдова. Ее наставник, Татьяна Игоревна счастлива за свою ученицу. Она честно признается, что представленные на конкурс работы настолько все замечательные, что на месте жюри, лично ей было бы сложно определить лучшую.

Среди занявших призовые места конкурса — трое воспитанников православного центра «Дети Угреши». Сережа Завадский нарисовал удода и взял «бронзу», «серебро» за голубя в тинейджерском прикиде досталось Саше Приходько, она назвала свою работупо-молодежному «На районе». А «золото» — у Жени Осеева. Он изобразил филина, который охотится за мышью. В будущем Женя мечтает стать врачом-хирургом, изобразительное искусство для него хобби, но которое он, возможно, пронесет через всю жизнь. Призовые места конкурса также взяли воспитанники МБУ ДО «ДШИ» города Дзержинский.

Конкурс изобразительного искусства «Угрешская весна» в этом году завершился. Но любая весна имеет прекрасное свойство возвращаться через год. Поэтому юные художники ждут новую возможность, чтобы показать свое мастерство.

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