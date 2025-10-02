В двух скверах Подольска завершается благоустройство

В Подольске завершается благоустройство общественных пространств в скверах Спасателей и имени Б. А. Папирова. На объектах провели масштабные работы по обновлению территории и заменили плиточное покрытие, установили новые малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере имени Б. А. Папирова озеленили территорию, модернизировали две детские игровые площадки и создали современную спортивную зону с тренажерами для воркаута. Новые объекты откроют одновременно с обновленным сквером.

Открытие сквера Спасателей запланировали на дату празднования 244-летия Подольска.

Работы провели в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее в округе модернизировали детские площадки, обновили общественные пространства, обустроили уличное освещение и пешеходные дорожки, заасфальтировали дворы. Обновили парки «Дубрава» и имени Виктора Талалихина, сквер Пушкина. Уложили новое покрытие у придомовых территорий, а также на тропах по программе главы региона «Пешком».

«Объем работ значительный, но для такого крупного округа этого все еще недостаточно. Поэтому ставим задачу расширить список территорий и включить в план благоустройства на 2026-й еще больше мест, чтобы жители чувствовали реальные изменения в каждом микрорайоне», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.