В двух регионах России заблокировали Telegram

В Северо-Кавказском федеральном округе произошла блокировка популярного мессенджера Telegram. Как стало известно, доступ к приложению ограничен на территории Дагестана и Чечни, пишет ТАСС .

Данное решение в регионах приняли по инициативе правоохранительных структур, о чем проинформировал глава цифрового ведомства Дагестана Юрий Гамзатов. В своем заявлении министр особо подчеркнул, что Telegram нередко становится инструментом деструктивных сил, приведя в качестве примера недавние волнения у махачкалинского аэропорта.

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — сказал Газматов.

В начале 2024 года жители Северного Кавказа столкнулись с проблемами доступа к Telegram. В связи с техническими неполадками в работе популярного мессенджера Гамзатов призвал население перейти на альтернативные платформы для общения. Одним из лучших аналогов для Telegram Газматов назвал соцсеть «ВКонтакте».