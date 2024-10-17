В двух округах Подмосковья выявили факт подделки документов у тракториста-машиниста

Инспекторы управления Гостехнадзора Московской области зафиксировали два случая нарушений в городских округах Мытищи и Долгопрудный. При проведении технического осмотра самоходного транспортного средства, а также в процессе замены удостоверения тракториста-машиниста были обнаружены признаки подделки в предоставленных документах, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В результате, выдача удостоверений не подтвердилась. 16 октября, материалы, связанные с делами, были направлены в ОП по г. о. Долгопрудный и ОП по г. о. Мытищи для проведения расследования и принятия решения в соответствии с положениями статей 144 и 145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ведомство напоминает, что подделка, изготовление и оборот поддельных документов, а также их сбыт, согласно действующему законодательства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, а также может грозить нарушителю ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.