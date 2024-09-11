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В двух округах Подмосковья продолжается расчистка рек

В Подмосковье продолжаются мероприятия по расчистке участков рек Сестра в городском округе Клин и Ликова в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Протяженность участка расчистки Сестры — 9 686 метров, работы начались по завершении нерестового периода, их проводит ООО «Реновация». Извлечение донных отложений производится многофункциональным самоходным земснарядом Watermaster. На сегодняшний день проведено удаление аварийной растительности, разработка грунта плавучими землесосными снарядами в объеме 19 тыс. куб. метров, срезка водной растительности на площади 1,8 га. Плановое завершение работ — осень будущего года.

Расчистку участка реки Ликовы протяженностью 5010 метров, проводил ООО «Сибос». Извлечение донных отложений производилось многофункциональным самоходным земснарядом. Здесь также удалена аварийная растительность на площади более 10 тысяч квадратных метров, вывезено свыше 3000 кубометров донных отложений и утильные автопокрышки. В итоге работы проведены на участке реки протяженностью 5030 метров, ведется приемка выполненных работ.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.