В двух округах Подмосковья пресекли незаконное обращение с отходами
Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции продолжают работу по выявлению и пресечению незаконного оборота строительных отходов и грунтов. На уходящей неделе им удалось остановить нарушения в двух городских округах, сообщает пресс-служба ведомства.
Незаконные точки приема строительного мусора выявлены вблизи города Электроугли и села Булатниково Ленинского городского округа.
Вызванные на место сотрудники полиции задержали 3 единицы специальной техники, составлены протоколы об административных нарушениях. Помимо этого, продолжается работа по выявлению фактов незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов.
С начала недели камерами фотофиксации было установлено 16 случаев перевозки мусора без оформления разрешительных документов и электронного талона. Вынесены постановления об административных наказаниях в виде штрафов на общую сумму 547 тыс. рублей.
Надзорные мероприятия продолжаются.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.