В двух округах Подмосковья пресекли незаконное обращение с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции продолжают работу по выявлению и пресечению незаконного оборота строительных отходов и грунтов. На уходящей неделе им удалось остановить нарушения в двух городских округах, сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконные точки приема строительного мусора выявлены вблизи города Электроугли и села Булатниково Ленинского городского округа.

Вызванные на место сотрудники полиции задержали 3 единицы специальной техники, составлены протоколы об административных нарушениях. Помимо этого, продолжается работа по выявлению фактов незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов.

С начала недели камерами фотофиксации было установлено 16 случаев перевозки мусора без оформления разрешительных документов и электронного талона. Вынесены постановления об административных наказаниях в виде штрафов на общую сумму 547 тыс. рублей.

Надзорные мероприятия продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.