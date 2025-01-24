В двух округах Подмосковья пресечены нарушения правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии региона совместно с полицейскими провели надзорные мероприятия в ряде округов Подмосковья, в двух случаях нарушители природоохранного законодательства были задержаны с поличным, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, вблизи деревни Комлево Рузского городского округа пресечена деятельность нелегального пункта приема строительных отходов, сотрудники ОМВД России по округу задержали самосвал, на котором сюда доставлялся мусор.

Такой же незаконный пункт действовал недалеко от деревни Михайловская Слобода Раменского городского округа, здесь полицейские задержали два самосвала, экскаватор и бульдозер.

Продолжается работа и по взысканию ущерба, нанесенного незаконным обращением с отходами. С начала года сотрудники аккредитованных лабораторий по заявкам Минэкологии рассчитали три суммы ущерба, в общей сложности на 3,8 миллиона рублей. По каждому случаю проводится претензионная работа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.