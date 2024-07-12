В двух округах Подмосковья пресечена незаконная деятельность со стройотходами

Инспекторами Минэкологии Подмосковья пресечена незаконная деятельность по обращению со строительными отходами на территории Павлово-Посадского округа и Химок, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками УМВД вблизи деревни Бывалино выявили незаконную свалку строительных отходов. На месте работала строительная техника. В результате надзорного мероприятия полицией был задержан 1 автомобиль, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Также на этой неделе специалистами Минэкологии и УМВД России по городскому округу Химки была пресечена незаконная деятельность по обращению с отходами на земельном участке в г. Химки. Сотрудниками полиции было изъято и отправлено на штрафстоянку 6 единиц техники, 2 самосвала, 2 экскаватора и 2 погрузчика. Специалистом аккредитованной лаборатории были отобраны пробы отходов и рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде, который составил более 13 млн рублей».

За неделю Минэкологии наложило на нелегальных транспортировщиков отходов штрафов на сумму 729 тыс. рублей. Большинство нарушителей было выявлено с помощью дорожных камер на дорогах общего пользования.

«В Московской области за нарушениями в сфере обращения со строительными отходами следят более 2 тыс. камер, оборудованных искусственным интеллектом. Они отслеживают грузовики без необходимых документов на провозку стройотходов, после чего ведомством собственникам транспортных средств, которыми могут являться и компании, высылаются постановления об административных правонарушениях», — напомнил Тихон Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.