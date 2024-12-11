В двух округах Подмосковья обнаружили нарушения в обращении с отходами

В министерство экологии и природопользования поступили жалобы по поводу нарушения законодательства в водоохранной зоне водного объекта — реки Рожайка в деревне Судаково городского округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты министерства провели выездное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в ходе которого было установлено, что вблизи земельного участка в водоохранной зоне водного объекта осуществлено размещение отходов строительства и сноса. Были проведены работы по созданию подъездных путей к земельному участку с использованием строительных и демонтажных отходов, включая битый кирпич и бетон.

Состояние Рожайки находится на особом контроле министерства из-за сильного антропогенного воздействия на реку.

Кроме того, инспекторы эконадзора Минэкологии, в рамках поручения провели выезд в Подольск, где на улице Климовской обнаружили признаки причинения вреда почвам в связи с размещением на них отходов строительства и сноса без твердого подстилающего покрытия на земельном участке.

Установлены собственники участков. Им объявлены предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.