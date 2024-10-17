В двух округах Подмосковья ликвидировали незаконные свалки

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Минэкологии Московской области о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Раменском городском округе. В роли ответчика выступал ООО «Индустриальный парк Чулково», правообладатель земельного участка в округе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Земли компании с видом разрешенного использования для производственной деятельности расположены вблизи деревни Чулково. В ходе ряда надзорных мероприятий, проведенных сотрудниками Минэкологии, установлено, что здесь незаконно принимались и складировались отходы. Согласно экспертному заключению ООО «Экоцентр», сумма ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды, превысила 43 миллиона рублей.

Как следует из решения суда, ответчик не представил доказательств отсутствия своей вины в причинении вреда или влияния других факторов на его образование. Вердикт вынесен в пользу министерства.

Аналогичный иск подан Раменской городской прокуратурой по факту образования незаконной свалки на земельном участке, принадлежащем ООО «Строительная компания «Столица». Ущерб оценен в 995 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.