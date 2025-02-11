В Duolingo заявили о смерти своего совенка-маскота Дуо
Фото - © скриншот
Популярный сервис для изучения языков Duolingo заявил, что зеленая сова Дуо, которая является маскотом платформы, покинула этот мир, сообщает Газета.ru.
«C тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что Дуо, также известная как сова Duolingo, умерла», — говорится в аккаунте Duolingo в соцсети X.
В сервисе добавили, что компания сотрудничает с властями, которые «в настоящее время расследуют причину смерти совы».
В феврале прошлого года общественники потребовали заблокировать приложение Duolingo в России из‑за ЛГБТ*-пропаганды. Роскомнадзор организовал проверку американского сервиса. В июне Duolingo уведомил РКН об удалении контента с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.