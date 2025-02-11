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В Duolingo заявили о смерти своего совенка-маскота Дуо

Популярный сервис для изучения языков Duolingo заявил, что зеленая сова Дуо, которая является маскотом платформы, покинула этот мир, сообщает Газета.ru .

«C тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что Дуо, также известная как сова Duolingo, умерла», — говорится в аккаунте Duolingo в соцсети X.

В сервисе добавили, что компания сотрудничает с властями, которые «в настоящее время расследуют причину смерти совы».

В феврале прошлого года общественники потребовали заблокировать приложение Duolingo в России из‑за ЛГБТ*-пропаганды. Роскомнадзор организовал проверку американского сервиса. В июне Duolingo уведомил РКН об удалении контента с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.