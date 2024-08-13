В Думе боятся бунта после запрета россиянам «бить шишку»

Как отметил Нилов, в настоящее время данный природный ресурс, наравне с нефтью и газом, считается государственной собственностью. Законопроект предполагает введение уголовной ответственности за незаконный сбор и вывоз кедровых орехов, предусматривающей вплоть до 12 лет лишения свободы.

Парламентарии опасаются, что такая мера может спровоцировать «ореховые бунты» и массовые протесты граждан, которые издревле занимались сбором этого лесного ресурса — «били шишку». По их мнению, сначала необходимо провести широкие общественные обсуждения и учесть мнение людей, живущих в регионах, богатых кедровыми лесами.

«Задача законопроекта — предоставить монопольное право определенным компаниям. Людям — вершки, а кому-то — корешки. Недопустимо ограничивать для граждан сбор ягод, грибов, орехов, лов рыбы», — заявил Нилов.

В этой связи законодатель посоветовал отложить принятие законопроекта об ограничении сбора кедрового ореха, чтобы избежать дальнейшего социального напряжения в обществе.

«Руководителям регионов лучше прислушаться, если они не хотят получить ореховые бунты и массовые возмущения граждан», — добавил Нилов.