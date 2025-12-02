В Дубне зажгли огни на трех новогодних елках

Три главные елки зажгли в Дубне свои огни одновременно в первый день зимы, создавая для жителей города новогоднюю атмосферу, праздничное настроение и обещая много веселья и развлечений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сразу на трех площадках прошли сказочные представления для детей — маленькие дубненцы вместе с любимыми героями танцевали, пели и веселились. В Дубну пришла «Зима в Подмосковье». Наукоград, щедро расцвеченный иллюминацией в парках, скверах, на улицах и площадях, стал еще краше. Современные, модные, сверкающие, нарядные, волшебные — самые красивые новогодние елки в этом году в Дубне установлены во всех частях города — в Парке семейного отдыха на Большой Волге, в Левобережье у Дворца культуры «Октябрь» и на Молодежной поляне.

В Дубне многим пришлась по душе традиция Московской области зажигать елки в первый день зимы.

«Праздник чувствуется, несмотря на отсутствие снега. У погоды есть еще целый декабрь, чтобы укрыть нас белым покрывалом и встретить новый год в настоящей зимней атмосфере», — говорит живущая в Дубне Валерия Тищенко.

«В этом году мы закупили две новые красивые елки на наши главные городские площадки — в Парк семейного отдыха и на площадь Космонавтов. Уверен, их праздничные огни подарят много радости нашим детям», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.