В Дубне завершили обустройство 18 новых детских площадок

В этом году за лето в Дубне установили 18 новых детских игровых комплексов, а также воркаут-площадок. Из них 8 обустроены в Левобережье, и 10 — на правом берегу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проведены по согласованию с жителями. 16 комплексов, большая часть, установлена во дворах многоквартирных домов. Они все компактные: площадью от 100 до 200 квадратных метров. Здесь дубненцы сами выбирали, что им требуется: комплекс для малышей, младших школьников, либо турники для подростков. При этом каждая площадка оснащена безопасным резиновым покрытием, обустроено освещение, установлены лавочки и урны. Все работы выполнены в срок.

Также в этом году в наукограде заменили 2 губернаторские площадки. Старые уже выработали свой срок — им было больше 10 лет, многие элементы требовали замены. В итоге в Парке семейного отдыха и на придворовой территории на ул. Энтузиастов, 11А смонтировали новые ДИПы.

«В этом году в наукограде провели масштабный комплекс работ по установке детских игровых комплексов. Мы хотим, чтобы каждый двор был обеспечен качественными площадками», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.