сегодня в 20:49

В Дубне завершаются работы по комплексному благоустройству дворов левобережья

Во дворах на улице Центральной сейчас уже устанавливают лавочки у подъездов и в зонах отдыха. Комфортные, со спинками, выполненные из сосны, по ГОСТу. Все по согласованию с жителями. В соседнем дворе — на улице Карла Маркса — по просьбе дубненцев даже оформили место встреч и отдыха возле дуба, который посадил один из первых жильцов. Жители оценили. Всего для 9 дворов наукограда в этом году закуплено 136 новых лавочек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все работы проводятся по программе комплексного благоустройства дворовых территорий.

«Стало очень уютно, особенно мне понравилась зона возле дуба, понравилось, как его сохранили, поставили красивые лавочки, и детская площадка — вообще супер. Мы рады, спасибо», — говорит жительница дома 23 по ул. Карла Маркса Анастасия Трошенкова.

Работы по комплексному благоустройству в Левобережье подходят к завершению — выполнено 85% задач. Осталось установить урны, велопарковки, провести озеленение. Также продолжается обустройство 4 дворов в Институтской части городского округа.

«Всего в этом году благоустроим 9 дворов: полностью заменим асфальт, обустроим парковки по просьбам жителей, в некоторых дворах обновим освещение и установим детские площадки», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.