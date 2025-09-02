В Дубне завершается первый этап обустройства нового сквера

В новом сквере на проспекте Боголюбова в Дубне, который организуется во дворе домов № 43 и 45 по просьбам жителей, сейчас завершается обустройство сети пешеходных дорожек и рекреационных локаций. Работы идут в рамках губернаторского проекта «Благоустройство малых общественных территорий», сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже становятся понятны очертания — где что будет располагаться. Запланирована установка множества малых архитектурных форм — садовых диванов, пергол, навесов с подвесными качелями, беседки. Будут организованы и зоны для занятий спортом — площадка для проведения зарядки на улице, теннисные столы.

Особое внимание уделяется качеству — и тротуарное покрытие, и садовые диваны — все элементы будущего сквера должны быть долговечными и комфортными.

«Все должно соответствовать проекту, в который вносили правки сами жители — мы выбрали красивую качественную парковую мебель и современный вариант системы освещения», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

До 15 сентября планируется закончить общестроительные работы — укладку асфальта, бордюрной и тротуарной плитки, прокладку коммуникаций. Затем — приступить к организации системы освещения и установке малых архитектурных форм. Позднее — осенью — высадят более 40 деревьев и сотню кустарников. Специалисты службы озеленения уже получили задание подобрать варианты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.