В Дубне завершается монтаж трех катков

Уже скоро в Дубне откроется новый зимний сезон, который станет особенно интересным для хоккеистов. В Левобережье завершается обустройство двух катков — готовность 90%. Оба установлены на стадионе «Волна». Первый размером 60 на 30 метров с бортами, скамейками для запасных игроков — оборудован для игры в хоккей. Второй — 40 на 20 метров — смонтирован по губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Здесь тоже в этом году — специальные борта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На молодежной поляне в правобережье осталось установить борта и мачты для прожекторов. На обеих площадках полностью смонтированы отапливаемые пункты проката и гараж. Оборудование, в том числе коньки, уже в наличии. Катки откроются 1 декабря. Вход на площадки, а также аренда коньков — бесплатные.

«При поддержке губернатора в рамках проекта «Зима в Подмосковье» катки вновь будут радовать жителей Дубны!» — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В прошлом году катки в Дубне работали до середины марта, и за 4 месяца их посетили 70 тысяч человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.