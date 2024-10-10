В Дубне завершается благоустройство дворовых территорий

В Дубне в рамках программы благоустройства дворовой территории поменяли асфальт, обустроили парковки, установили новые опоры освещения, провели озеленение. Также жители просили установить детскую площадку для малышей, ее монтаж завершается, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Тот объем работ, который провели за этот год, я считаю, что за 45 лет было сделано меньше, спасибо большое главе», — сказал депутат совета депутатов г. о. Дубна Алексей Чарыков.

Также детские площадки установлены во дворах домов Тверская, 5, Карла Маркса, 18. Сегодня рабочие уже приступят к монтажу резинового покрытия.

«В этом году у нас всего 6 детских площадок будет установлено в дворовых территориях», — отметил заместитель главы г. о. Дубна Павел Гришин.

Работы во дворе дома 3А по ул. Энтузиастов, а также по улицам Моховой и Березняка начнутся на следующей неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.