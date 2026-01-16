В Дубне за неделю вывезли 130 КАМАЗов снега с дворовых территорий

В Дубне за неделю коммунальные службы вывезли около 130 КАМАЗов снега с дворов, что составляет 4 000 кубометров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне ежедневно с 8:00 проводится комплексная уборка дворовых территорий от снега. Бригады коммунальных служб и техника очищают тротуары, проезды и парковки по запланированным адресам. За прошедшую неделю с дворов вывезли около 130 КАМАЗов снега, что составляет 4 000 кубометров.

Глава города Максим Тихомиров информирует жителей о графике уборки, чтобы жильцы могли заранее убрать автомобили с парковок и обеспечить эффективную работу коммунальных служб. Текущая уборка дворов продолжается ежедневно.

Параллельно в городе ведется масштабная расчистка улиц и общественных пространств после снегопадов. В работах задействовано более 40 единиц техники и 100 сотрудников коммунальных служб, муниципальных учреждений, управляющих компаний и Мосавтодора. С начала января с улиц и дворов Дубны вывезено свыше 43 тысяч кубометров снега. Работы по уборке будут продолжены.

«Проводим большую ежедневную работу по уборке и вывозу снега, чтобы городская инфраструктура функционировала в полном объеме. Спасибо сотрудникам коммунальных служб, которые практически круглосуточно задействованы в расчистке дорог и тротуаров», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.