В Дубне волонтеры Подмосковья помогают жителям проголосовать за благоустройство

В эти дни волонтеры Подмосковья на городских улицах, в парках и скверах вместе с дубненцами выбирают площадку, которая будет благоустроена в Дубне по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Они объясняют горожанам, в чем суть голосования, для чего оно проводится и как можно отдать свой голос. Также добровольцы рассказывают, какие территории участвуют в программе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Волонтеров легко узнать по брендированной форме. В их руках – телефон или планшет со специальной программой. Участие в голосовании занимает буквально пару минут.

Чтобы принять участие в голосовании надо сказать имя, фамилию и номер телефона, а также код от Госуслуг. Не надо беспокоиться, мошенникам данные не достанутся», - поясняют волонтеры.

В один из вечеров волонтеры работали в сквере за «Терминалами» - и это один из примеров благоустроенной территории в рамках проекта. Жители проголосовали за эту площадку, после чего здесь появился сквер.

«Голосование займет буквально минуту. Давайте вместе сделаем город еще более комфортным!», - обратился глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году голосование продлится до 12 июня. Выбрать территорию можно также самостоятельно – онлайн на портале Госуслуг.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.