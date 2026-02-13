В Дубне внедряют новый учебник по физике для школьников

В Дубне группа ученых разработала учебно-методический комплекс «Физика 7–9. Инженеры будущего», который уже используют в физико-математическом лицее имени Кадышевского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учебно-методический комплекс «Физика 7–9. Инженеры будущего» создан дубненскими учеными под руководством Юрия Панебратцева. Пособие включает учебник с понятными примерами, интерактивную версию с видеоматериалами и инструкциями к опытам. Учителя физики в Дубне рекомендуют использовать этот комплекс для углубленного изучения предмета в средних классах.

Учебник стал одним из первых в своем роде и рекомендован министерством образования. Он разработан на базе учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований. По словам автора школьных учебников по физике Ивана Ломаченкова, в пособии особое внимание уделено практическим и исследовательским работам, которые дополняют традиционные лабораторные задания.

Во время визита президента России в Дубну директор ОИЯИ Григорий Трубников представил этот учебник, который получил высокую оценку, в том числе от Московского физико-технического института. Сейчас разрабатывается комплекс для углубленного изучения физики в 10–11 классах, а также готовится к изданию учебник базового уровня для старшеклассников.

Работа ведется под эгидой министерства просвещения совместно с Российской академией наук и Российской академией образования. В обсуждении участвуют сотрудники ОИЯИ, РАН, преподаватели университета «Дубна» и эксперты ведущих вузов и школ России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.