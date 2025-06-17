В Дубне власти выделили помещение для кошачьего приюта

С просьбой выделить помещение для передержки диких животных на время стерилизации изначально к народным избранникам обратились волонтеры приюта для кошек «Кот Леопольд».

Депутаты рассмотрели обращение и вместе с представителями администрации оперативно нашли решение.

«Уже заключен договор, выданы ключи, и теперь волонтеры приюта могут заниматься обустройством этого помещения», — рассказала депутат Совета депутатов Дубны Екатерина Аратова.

Новое помещение будут использовать для передержки диких животных до стерилизации и восстановления после нее. Волонтеры приютов в Дубне занимаются отловом кошек в многоквартирных домах для контроля популяции бездомных животных. После стерилизации их будут возвращать во дворы: большинство из них дикие настолько, что не могут быть пристроены. Операции будут проводить бесплатно в одной из ветеринарных клиник Дубны, за счет средств фонда помощи бездомным животным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.