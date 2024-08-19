В Дубне вдоль новых тротуаров высадили свежий газон

Работы по благоустройству тротуаров в Дубне близятся к завершению. В этом году работы ведутся на улицах Мичурина, Академика Балдина, Жолио-Кюри, Энтузиастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На улице Приборостроителей сделан полностью новый тротуар. Везде подрядчики осуществляют ремонтные работы тщательно, с учетом индивидуальных особенностей территории. Например, для того, чтобы сохранить деревья на Балдина, при строительных работах не применялась тяжелая техника, которая могла повредить лесные насаждения. Об этом просили жители, и их пожелания постарались максимально учесть», — отметил Глава городского округа Дубна Тихомиров Максим Андреевич.

Большое внимание команда Главы города уделяет не только качеству выполняемых работ, но и поддержанию порядка и чистоты, следит за тем, чтобы подрядчик не захламлял близлежащую территорию, и жители переживали период ремонта максимально комфортно. И, конечно, очень важно после укладки бордюрного камня и асфальта восстановить растительность.

Подрядчики на улицах Академика Балдина, Приборостроителей и Энтузиастов уже приступили к этапу подсыпки грунта и высадки газонной травы. После завершения работ тротуары будут радовать горожан не только отличным покрытием, но и красивой благоустроенной близлежащей территорией.

На улице Центральной проводится масштабное благоустройство территории, работы по укладке плитки завершены на 60% и идут с опережением графика. В дальнейшем здесь установят теневые навесы, скамейки, проложат велодорожку и проведут озеленение. Кроме того, установят освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.