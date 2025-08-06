В Дубне в Школе искусств завершается ремонт фасада и строительство кровли

Капитальный ремонт здания Школы искусств в Дубне выходит на финишную прямую. Сейчас на этом объекте работают 60 человек, подрядчик планирует увеличить их число: чтобы в каждом кабинете было по одной бригаде. В сентябре школа в Дубне должна открыть свои двери для детей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представитель подрядной организации Георгий Зыков отметил, что в классах в пристройке осталось только уложить ламинат. В основной же части здания ведутся монолитные работы. В помещениях всё сделано, чтобы детям было комфортно заниматься музыкой. Потолки, стены, двери — со звукоизоляцией.

Глава Дубны встретился на стройплощадке с представителем подрядной организации, где обсудил дальнейшие шаги по капремонту здания.

«Мы приняли ряд важных решений, чтобы сохранить исторический облик здания. Об этом нас просили жители. Конструкция кровли, шпиль, цвет стен, всё это останется прежним. Сейчас подрядчик завершает основные ремонтные работы, вывозит мусор и переходит к благоустройству территории, — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

В здании завершается обустройство в классах, актовом зале и санузлах. Покраску фасадов выполняют специальной силиконовой штукатуркой. После застывания она становится невосприимчивой к влаге. Эти работы, а также строительство кровли завершат на неделе. После подрядчик приступит к благоустройству территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.