В Дубне устранили подтопление дворовой территории на улице Свободы

В территориальный отдел № 8 Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области поступило обращение от жителей городского округа Дубны с информацией о регулярном подтоплении дворовой территории по адресу: улица Свободы, дом № 14. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Инспекторы ведомства провели выездную проверку и подтвердили факт подтопления. Подрядной организацией вдоль дворовой дороги была установлена дренажная подушка для предотвращения повторных паводков.

В территориальном отделе напомнили, что если есть замечания к состоянию дворов, общественных территорий или многоквартирных домов, можно обратиться напрямую к инспекторам по телефону: 8(496)212-54-93 или по адресу: Дубна, ул. Володарского, дом № 1/7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.