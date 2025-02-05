В Дубне студенты, будущие медики и спасатели, дали клятву быть верными профессии

Будущие медики и спасатели дали клятву быть верными профессии в Дубене. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сегодня они вместе присягают на верность профессии, стоят плечом к плечу — студенты, команда Дмитровского техникума. К выбору пути каждый пришел по-своему, решил учиться профессии, от которой зависят жизни людей. Первокурсница Екатерина Становова стремится получить красный аттестат, чтобы стать операционной медсестрой.

Максим Филинов — второкурсник — сегодня получает награды. Участвуя во время учебы в поисках пропавших людей, многое понял. Говорит — убедился, что выбрал профессию правильно.

«В этом году заканчиваю и буду поступать в Сеченовский или в „Пироговку. Моя прабабушка была медсестрой. Но медсестрой такой, что могла работать и за фельдшеров, и за хирургов. Могла проводить операции и следить за отделением. Но, в свое время — она очень жалеет об этом — не получила высшее образование. И хочет, чтобы я воплотил её мечту“, — рассказал студент ГБПОУ МО „Дмитровский техникум“ Максим Красовский.

Более 3 тыс. студентов сейчас обучаются профессиям в техникуме. Они станут автомеханиками, поварами, сварщиками, швеями, пожарными. Около 800 из них — первокурсники.

«Спасибо, что влились в нашу дружную семью! Мы вас очень любим, мы гордимся вами. Мы надеемся, что вы останетесь на нашей московской земле и будете продолжать традиции наших дедов, отцов, родителей!», — отметила директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Ирина Александровская

Поздравил первокурсников, поддержал их напутственными словами и добрыми пожеланиями глава Дубны Максим Тихомиров.

«Горжусь ребятами! Вы выбрали серьёзную, достойную профессию! Желаю успехов на вашем учебном и профессиональном пути!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

37 направлений в техникуме, 10 — в дубненском структурном подразделении. Все профессии разные, нужные, современные. Спасатели, пожарные и медики — дают на первом курсе торжественную клятву. Те, от кого зависят жизни людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.