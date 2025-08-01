В Дубне стартовало благоустройство после модернизации участка трубопровода

В Дубне на улице 9 Мая в рекордные сроки завершились работы по замене трубопровода. Подрядчик уже приступил к благоустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Осталось закрыть последнюю водопроводную камеру: сейчас там устанавливают опоры под задвижки. Сегодня камеру перекроют, обратно засыплют песком и щебнем. Останутся работы только по благоустройству и восстановлению тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия проезжей части», — рассказал о видах работ генеральный директор АО «ПТО ГХ» Сергей Трушин.

Воду по новому трубопроводу уже получают 16 домов, бассейн, две школы и детский сад. Все этапы замены контролировались Управлением технического надзора капитального ремонта Московской области. Подрядчик планирует закончить все работы на три месяца раньше установленного срока: 30 августа вместо 30 ноября.

Ремонт произвели в связи с большим количеством аварий на участке. Старым трубам было больше тридцати лет. Их заменили на современные: в них не бывает отложений, поэтому жители получают более чистую и качественную воду. Установлены новые запорные арматуры и отводы на потребителей. Общая длина замененного трубопровода — 288 метров.

«Претензий к качеству и срокам работ нет. Подрядчик отработал хорошо, с заботой о жителях. Главное: минимизировал неудобства, вызванные проведением ремонта», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролировать мероприятия по водоснабжению и водоотведению. Самые большие города, которых касается программа, это Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово, Солнечногорск, Щелково.

«Но и другие муниципалитеты не менее важны. По прохождению контрольных отметок не все идут в графике. Обращаем внимание на Егорьевск, Пушкинский и Истру», — сказал Воробьев.